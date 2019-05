Gottes Wort vor dem Lauf

Beim Bamberger Weltkulturerbelauf 2019 wird das Team Caritas für einen guten Zweck an den Start gehen. Mit seiner Laufleistung bittet es um Spenden für die Caritas-Kindererholung. Am Vorabend des Weltkulturerbelaufs gestaltet das Team zusammen mit Pfarrer Hans Lyer einen Gottesdienst in der Kirche St. Elisabeth. Inhaltlich und musikalisch steht er unter dem Motto des Teams: "Wir wollen an den Nöten der Menschen nicht vorbeilaufen." Der Gottesdienst am Samstag, 4. Mai, beginnt um 18.30 Uhr. Wer das Team Caritas und seine Benefizaktion unterstützen möchte, kann das tun mit einer Spende auf das Spendenkonto des Diözesan-Caritasverbandes IBAN DE71 7002 0500 9280 0000 00 bei der Bank für Sozialwirtschaft (BIC BFSWDE33MUE) unter dem

Stichwort "Weltkulturerbelauf". Alle Spender, die mindestens 250 Euro geben, wird Erzbischof Ludwig Schick zu einem kleinen Empfang ins Bischofshaus einladen. Der Erzbischof hat die Schirmherrschaft über die Benefizaktion des Teams Caritas übernommen. red