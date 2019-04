Gott trägt mit, was das Herz schwer macht

S ie ist wieder offen: die alte Siechkapelle am Ortsrand von Knetzgau an der Straße Richtung Sand. Unter alten Bäumen am Radweg ragt sie heraus und lädt mit zwei Bänken davor zur Rast ein. Jetzt im Sommer, nach einem Jahr Pause steht die Türe zu diesem Kirchlein wieder sperrangelweit offen. Ich freue mich sehr darüber. Gerne kehre ich hier für ein paar Minuten ein. Ich mag diesen Ort.

1600 wurde sie als Leonharduskapelle erbaut. Ihren heutigen Namen verdankt sie dem Siechenhaus, das in früheren Jahren ihr Nachbar war: Das Haus diente als Asyl für Aussätzige und Pestkranke, aber auch als Unterschlupf für die Ärmsten der Armen.

Das Kirchlein ist für mich ein Ort geworden, an dem auch heute alles Schwere, Bedrückende, das, was das Leben schwierig und anstrengend macht, seinen Platz hat. Hier kann ich frei von der Leber weg sagen, was mich freut und bedrückt. Und ich habe den Glauben, dass mir einer zuhört, der es gut mit mir meint, mir unter die Arme greift, es mit mir aushält in meiner Ratlosigkeit. Für mich verkörpert sie, dass bei Gott Platz ist für alles Schwere. Er trägt mit, was das Herz schwer macht. Dazu ermutigt der Spruch: "Gib niemals auf, sondern vertraue auf die Erfahrung: Entweder macht Gott unsere Last leichter, oder er stärkt uns den Rücken. Gott steht dir bei, was auch immer dir der Tag bringen mag."

Vielleicht treten auch Sie einmal bei Gelegenheit in die Siechkapelle bei Knetzgau ein. Oder finden an einem anderen Ort einen Platz für das, was Ihr Leben bedrückt und bewegt.

Am Sonntag bei der "Sinnzeit" um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Knetzgau werden wir in ungewohnter Art Szenen aus dem Kreuzweg in den Blick nehmen. Auch diese Szenen stehen für den Glauben und die Zuversicht, dass Gott mit uns ist, auch und gerade, wenn es herb, mühselig und schwer wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Tage vom Jubel des Palmsonntag über das Dunkel des Karfreitags in die Hoffnung der Ostertage.

(Johannes Simon, Knetzgau, ist katholischer Pastoralreferent.)