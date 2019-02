Gott stillt die Sehnsucht und erfüllt die Erwartung der Menschen

U nser Leben läuft im Takt, meistens zumindest. Alles muss schnell und fix gehen, Zeit ist Geld.

Schnell noch die Mails checken, schnell noch den oder die anrufen, immer schnell unterwegs. Auch unsere Wünsche müssen schnell erfüllt sein, auch die an Gott. Denn es scheint zu gelten, was ich auf einem Frühstücksbrettchen mal gelesen habe: "Herr, gib mir Geduld! Aber zackig!"

Jede Bitte, auch die an Gott, soll schnell erfüllt sein. Vieles aber lässt sich eben nicht zackig

erreichen. Es muss wachsen. Es braucht Zeit. Unser Leben ist nicht wie eine Instantmischung,

die, einmal mit Wasser aktiviert, alles in Erfüllung bringt.

Sich Zeit nehmen und darauf warten, was ich ersehne, das ist angesagt. Wenn ich warte, weiß

ich nie, wann sich meine Erwartung genau erfüllt, aber am Ende des Sehnens steht die Erfüllung.

Darauf dürfen wir - wie die vielen Menschen in der Heiligen Schrift - vertrauen, die genau das erfahren haben. Gott stillt ihre Sehnsucht, er erfüllt ihre Erwartung und beendet die Warte-Zeit.

Wer an diesem Wochenende das Fest der Darstellung des Herrn, besser bekannt als das Fest "Maria Lichtmess", bewusst feiert, erinnert sich an Simeon und Hannah, deren Erwartungen voll und ganz erfüllt wurden, weil Jesus als das Licht der Welt in ihr Leben gestellt wird. Der, auf den sie zeitlebens sehnsuchtsvoll gewartet haben, erscheint in ihrem Leben.

Gottes Herrlichkeit leuchtet in Jesus auf - im Leben von Hannah und Simeon und auch bei uns. Wer Gott sucht, kann ihn als Geschenk des Himmels spüren, wenn Augen und Ohren, Herz und Verstand, Seele und Geist auf das ausgerichtet sind, was das Leben wirklich reich macht. Es braucht Zeit, damit uns ein Licht aufgeht!

In diesen Tagen erleben wir, Gott sei Dank, dass es schon früher hell wird. Ich erinnere mich

dabei gerne an das Sprichwort: "An ,Lichtmess' können die Herrn (und die Frauen) am Tag ess'!"

Es ist Zeit, dass es immer heller wird - in uns und um uns herum. Wer auf und mit Gott wartet, wartet nie vergebens. Sein Licht durchleuchtet uns - in den großen Momenten unseres Lebens und auch hier und jetzt und in den Stunden unseres Alltags. Er lässt nicht lange auf sich warten. Er ist da - immer und ewig, hier und jetzt, sofort und immer ganz zackig! Ich glaube daran! Und Sie?

(Bernd Wagenhäuser, Diakon der Pfarreiengemeinschaft Theres)