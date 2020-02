"Gott bringt Farbe ins Leben"

Einen Gottesdienst der etwas anderen Art konnten die Besucher am Sonntag in der Pfarrkirche Sankt Aegidius erleben. Gemeindereferent Matthias Beck zelebrierte eine Wortgottesfeier unter dem Motto "Gott bringt Farbe in unser Leben" und die Besucher kamen in Faschingskostümen.

Die Kirchenband "Sunshine" unter der Leitung von Melanie Gutgesell bereicherte den Familiengottesdienst musikalisch. Gemeindereferent Beck verteilte kleine Murmeln und sagte: "Ohne Farbe wäre das Leben sehr einfältig und grau. So ist es auch mit uns Menschen, wenn wir keine Liebe erfahren, dann ziehen wir uns zurück und hören auf zu strahlen. Wir Menschen lieben das Leben und die Farben", erklärte er. In der österlichen Bußzeit schenke uns Gott jedes Jahr die Chance, auf die dunklen Seiten unseres Lebens zu schauen und sie vor Gott zu legen. "Nicht umsonst markiert die Fastenzeit den Beginn der österliche Bußzeit", fügte Beck an. Schließlich nahm er eine Murmel und beleuchtete diese mit einer Lampe. "Nimm das Leben nicht so ernst, sondern ändere ab und zu den Blickwinkel. Lass die Sonne in dein Leben, gerade dann, wenn du meinst, dass es dunkel wird", so der Gemeindereferent. Bei den Fürbitten steckten Kinder bunte Luftballons an den Regenbogen. Jede Farbe hatte ihre eigene Bedeutung. Zum "Vater unser" versammelten sich die verkleideten Kinder um den Altar. gkle