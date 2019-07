Ziegelhütten vor 16 Stunden

Lobpreisabend

Gott begegnen

Am Samstag, 20. Juli, ab 20 Uhr kann man einen ganz besonderen Lobpreisabend in der Friedenskirche in Ziegelhütten erleben. Unter dem Motto "ERlebt" kann man mit modernen Liedern Gott begegnen. red