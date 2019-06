Dem Motto gerecht begann der Laurentiuschor sein Konzert unter der Leitung von Gary O'Connell am Pfingstsamstag mit dem alten Kirchenlied "Oh Happy Day". Es folgten afrikanisch-amerikanische Songs wie "Deep River", mehrere Spirituals, die von der biblischen Geschichte handelten, und weitere geistliche Lieder. Der kleine Chor begeisterte die Zuhörer, die teilweise mitklatschten und mit den Fingern schnippten. Chormitglied Christina Senftleben sang mit ihren schönen Sopranstimme. Die Liedfolge wurde aufgelockert und bereichert mit dem Querflötenspiel von Marthel Witkowski, begleitet am Klavier von Gary O'Connell. Mit viel Beifall bedankten sich die Zuhörer für eine Stunde Gospels und Flötenmusik. Karin Günther