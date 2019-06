In der St.-Laurentiuskirche findet am Samstag, 8. Juni, ein Gospelkonzert unter Mitwirkung von Marthel Witkowski (Flöte), des Laurentiuschores Meeder sowie von Christine Senftleben (Sopran) und Gary O'Connell (Leitung und Klavier) unter dem Motto "Oh happy day" statt. Auf dem Programm dieses Abends stehen neben "Oh happy day", die "Fantaisie Pastorale Hongroise" sowie "Das Fischermädchen". Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind jedoch willkommen. Beginn ist um 19 Uhr. red