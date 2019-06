Gospelnacht im Innenhof des Luitpoldbades

Der Gospelchor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Kissingen präsentiert am Samstag, 3. August, eine sommerlich frische Gospelnacht. Im Jahr 2011 wagten die Kissingers zum ersten Mal eine Open-Air-Nacht - mit mehr als 1000 Gästen im Kurgarten. Diesmal werden die Zuhörer zusätzlich mit dem Flair des Innenhofs im Luitpoldbad belohnt, den die Kissingers als Kulisse für ihre aktuelle Gospelnacht gewählt haben. Zuschauer können sich auf ein intensives, spannendes und mitreißendes Konzert freuen, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters, das von der Kissingers-Band begleitet wird. Die Leitung übernimmt Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in der Theresienstraße in Bad Kissingen erhältlich. Foto: Peter Klopf