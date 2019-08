Gospelkonzerte in zwei Kirchen

Die Initiative "Kirchenmusik in den Haßbergen" veranstaltet zwei Gospelkonzerte. Sie finden am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in Maroldsweisach in der evangelischen Kirche und am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr in Ziegelanger in der katholischen Kirche statt. Die Gospelkonzerte 2019 enthalten ein vielfältiges Programm mit Traditionals, Chorballaden, Filmmusik sowie klassischen Kirchenliedern in modernen Harmonien und groovenden Rhythmen. Der Gospelchor Haßberge (in der "Kirchenmusik in den Haßbergen") singt nicht nur klassische Gospels und Spirituals, sondern auch Balladen, nicht nur Kirchliches, sondern auch Weltmusik, nicht nur ruhige Nummern zum Schwelgen, sondern auch mitreißende Rhythmen. Der Chor setzt sich aus begeisterten Sängern aus dem ganzen Landkreis Haßberge zusammen. Das Konzert in Ziegelanger wird von der Big Band des Regiomontanus-Gymnasiums Haßfurt mitgestaltet. In Maroldsweisach gibt es besondere Beiträge einer professionellen Jazzband. Die Kultureinrichtung "Kirchenmusik in den Haßbergen" vernetzt sich nach eigenen Angaben gerne mit anderen Einrichtungen in konstruktiver Form - in den zwei Konzerten soll die Zusammenarbeit von Kirchenmusik und Schule hörbar sein. Die Pfarrgemeinde Ziegelanger bietet nach dem Konzert im Zeiler Stadtteil Getränke und kleine Speisen an. In Maroldsweisach ist der Konzertausklang in der Brauereigaststätte Hartleb, gleich gegenüber der Kirche, geplant. Auch zu später Stunde werden Mitwirkende und Besucher noch bewirtet. red