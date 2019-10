Gospelkonzert zum Mitsingen

Lieder zum Zuhören und Nachdenken, zum Mitsingen und Mitklatschen stehen im Mittelpunkt eines Gospelkonzerts am morgigen Sonntag in der katholischen St.-Georgskirche in Pfaffendorf. Das Wort Gospel bedeutet so viel wie "frohe Botschaft". Und mit der Fröhlichkeit, die von diesen Liedern ausgeht, will der Chor "Main-Line-Gospel" aus Schwarzach die Zuhörer "infizieren". Das Repertoire des Ensembles, das seit mehr als 15 Jahren Musikfreunde aller Altersgruppen zu begeistern versteht, ist umfangreich. Neben traditionellen Gospels wie "Oh happy day" und "Go tell it on the mountain" werden bei diesem Konzert auch Spirituals, darunter "I will follow him" aus dem Streifen "Sister Act" und mitreißende Popsongs zu hören sein. In die Weite der afrikanischen Steppe "entführt" der Chor mit dem bekannten Gospel "Kumbayah my Lord". Solobeiträge runden das Programm ab. Das Konzert mit den "Main-Line-Gospels" beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. bkl