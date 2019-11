Gospelkonzert in Hallerndorf

Der Gospelchor "Charisma" unter der Leitung von Ingo Behrens tritt am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian in Hallerndorf auf. Der Titel des Konzertes "Frieden finden" ist in Anlehnung an die Jahreslosung gewählt worden. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss findet ein Empfang im Pfarrheim statt. red