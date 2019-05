Gospelkonzert in der Klosterkirche

Am Sonntag, 26. Mai, gastiert der Gospel-Chor "spirit of joy" aus Hohenroth in der Klosterkirche auf dem Kreuzberg. Beginn des Konzerts ist um 16 Uhr. Freude und Leidenschaft am Singen führten vor 20 Jahren die Sänger von "spirit of joy" unter der Leitung von Sybille Scholz-Eckert in Hohenroth zusammen. In seinen Konzerten lädt der Chor zum Mitmachen und Miterleben ein und lässt schnell den Funken der frohen Botschaft auf das Publikum überspringen. Unter dem Titel "Praise the Lord" (Lobet den Herren) präsentieren die etwa 35 Sänger vor allem Lob- und Preislieder. In diesem Jahr feiert "spirit of joy" seinen 20. Geburtstag mit einem großen Jubiläumskonzert, das am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Stadthalle in Bad Neustadt/Saale stattfindet. sek