Der Jugend-Gospelchor "PraiSing" der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Kissingen wird sechs Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt er zusammen mit den "KisSingers" und den "Kissinger Gospel Kids" am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr ein Gospelkonzert in der Erlöserkirche. Musik macht die Band der "KisSingers". Technik und Licht kommen von Michael Nöth und Adrian Wöltche. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche. Karten für das Konzert sind im evangelisch-lutherischen Pfarramt (Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 Uhr), bei Mode Ludewig (Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 16 Uhr) und an der Abendkasse erhältlich. sek