Die "Kissingers" sind aus Eisenstadt zurück. Sie waren zu Besuch in der Partnerstadt und haben in Joseph Haydns Bergkirche ein Gospelkonzert zu Gunsten der Sanierung des Calvarienberges gegeben sowie in der evangelischen Kirche unter der Leitung von Jörg Wöltche gesungen. Eisenstadt hat den "Kissingers" einen Empfang bereitet und ein Ausflugsprogramm mit Kostümführung und Empfang im Rathaus zusammengestellt. red