Gospelkonzert im Park der Baumschule

"Do the gospel - get the groove" - das ist das Motto der Sänger des "Gospel Express". Seit über 30 Jahren schon ist die Gruppe überzeugt von der verbindenden Kraft, die Gospels und Spirituals haben. Immer wieder bestätigt sich eine Erfahrung: Die Zuhörer, ob jung oder alt, lassen sich von den Liedern mitreißen und werden damit selbst zur Gospelgemeinde, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 13. Juli, gibt es diese Musik stimmgewaltig, ausdrucksstark und "unplugged" im Park der Baumschule Schlierf, Hartweg 1 in Burghaslach, zu hören. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Tickets gibt es an der Abendkasse und im Internet unter www.okticket.de. Veranstalter ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Burghaslach in Zusammenarbeit mit Familie Schlierf und dem Kulturarbeitskreis der Gemeinde. red