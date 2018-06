Gospelgottesdienst in der Friedenskirche

Am Sonntag, 1. Juli, feiert die evangelische Kirchengemeinde einen Gottesdienst mit dem Gospelchor von Christel Hentschel. Altvertraute Gospels und Spirituals vermischen sich frisch und authentisch interpretiert mit neuem Liedmaterial aus verschiedensten Ländern. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu Frühschoppen, Kirchenkaffee, Mittagessen und am Nachmittag Feier des Gemeindefestes in Verbindung mit dem Kindergarten. Um 14 Uhr ist ein Auftritt der Kindergartenkinder im Zelt hinter der Friedenskirche im Georgipark geplant, um 15 Uhr steht

Kasperltheater auf dem Programm, dazu gibt's Skatemobil, Kinderschminken und eine Hüpfburg. sek