Höchstadt a. d. Aisch vor 18 Stunden

Gospelchor singt für die Mali-Hilfe

Der Erlanger Gospelchor "Happy Souls" gibt am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr in der Christuskirche in Höchstadt ein Benefizkonzert zugunsten der Geburtsstation in Negala in Mali. Der Eintritt ist frei...