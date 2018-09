Gospelchor probt wieder

Der Forchheimer Gospelchor "Just-wanna-sing" startet am Mittwoch, 12. September, unter Leitung von Regina Klatte wieder mit den Chorproben. Die Probe beginnt um 20.15 Uhr im Probensaal der Pfarrgemeinde St. Anna in Forchheim. Der Schwerpunkt wird die Vorbereitung für das Jahreskonzert am Samstag, 1. Dezember, in der Christuskirche sein, dass unter dem Motto "Gospels und Spirituals zum Mitmachen" steht. Infos auf www.justwannasing.de. red