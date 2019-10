Gospelchor lädt zum Wunschkonzert

Lächelnde Gesichter, schnippende Finger, klatschende Hände, wippende Füße: Was vor 25 Jahren als einmalige musikalische Unterstützung für den Jahresschlussgottesdienst der Katholischen Jugend in Höfles gedacht war, hat sich längst zu einem jahrgangsmäßig bunt gemischten und musikalisch hochkarätigen Gospelchor entwickelt.

Dieser füllt schon lange nicht mehr nur kleine Säle, sondern auch große Kirchen sowie Veranstaltungsräume - und das im gesamten ober- und mittelfränkischen Raum; haben ihn doch Auftritte sowie die Mitwirkung bei Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen in der ganzen Region bekannt gemacht. Mittlerweile hat sich die Anzahl der stets mit viel Herzblut und ansteckender Begeisterung auftretenden Chormitglieder auf 35 erhöht.

Seit jeher war der Kronacher Gospelchor in der glücklichen Lage, über außergewöhnlich viele Gesangssolisten in den eigenen Reihen zu verfügen. Die musikalische Leiterin Christiane Stömer-Rauh hat daher ein Jubiläumskonzert zusammengestellt, bei dem vor allem Soloparts im Mittelpunkt stehen. Alle aktuell elf Solisten - sechs Frauen und fünf Männer - werden in Erscheinung treten. Zudem hat man auch alle ehemaligen Sänger des Chors - 85 an der Zahl - zum Jubiläumskonzert eingeladen.

Besucher haben die Wahl

Im zweiten Programmteil wird das Jubiläums- zum Wunschkonzert. Nach dem Motto "Sie wünschen - wir singen!" sind alle Besucher dazu eingeladen, auf einer aushängenden Liste unter zehn Titeln ihre drei persönlichen Favoriten auszuwählen. Die drei Lieder mit den meisten Stimmen wird der Chor erklingen lassen. Insgesamt dürfen sich die Zuhörer damit auf 30 abwechslungsreiche Stücke freuen - rund die Hälfte des mittlerweile auf stattliche 60 Stücke angewachsenen Repertoires.

Die Geschichte des Chors begann 1994. Einige Mitglieder der Katholischen Jugend Kronach kamen auf Christiane Stömer-Rauh zu. Sie bereiteten in ihrer Gemeinde den Jahresabschlussgottesdienst vor, der traditionsgemäß am 31. Dezember in der katholischen Kirche in Höfles stattfand. Sie baten die Musiklehrerin um musikalische und textliche Unterstützung. Die Oberstudienrätin studierte mit den etwa 15 jungen Leuten verschiedene Gospels und Spirituals ein. Die erste Probe war im Oktober 1994, der erste Auftritt am 31. Dezember 1994.

Aus diesem zunächst als einmalige Angelegenheit gedachten Anlass ging dann ein Chor hervor, da die Jugendlichen so begeistert waren und weiter zusammen singen wollten. Unter den derzeit 35 Aktiven finden sich die vier Gründungsmitglieder Andrea Hoffmann, Birgit Kestel, Matthias Simon und Günter Soja. Ebenfalls seit Anfang an dabei ist natürlich auch Christiane Stömer-Rauh, die nach wie vor verantwortlich für Leitung, Einstudierung und Choranimation zeichnet. Immer wieder engagiert sich der Chor gerne für die "gute Sache" und lässt in Benefiz-Konzerten mit seiner Musik auch anderen Hilfe zukommen.

Chor verspricht Überraschungen

Im Jubiläumsjahr standen die zeitaufwendigen Proben und Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert im Mittelpunkt, so dass heuer alle Musikfreunde bislang nur zweimal in den Genuss von Auftritten des Chores gekommen waren - am 7. Januar beim Neujahrskonzert in Burgkunstadt sowie Ende März im Stoudl in Neufang, gemeinsam mit der Big Band des Frankenwald-Gymnasiums.

Durch das Programm im Atrium der Maximilian-von-Welsch-Realschule, das mit seiner Akustik für Konzerte geradezu prädestiniert ist, führen Birgit Kestel und Matthias Simon. Dabei werden sie einmal mehr viel Wissenswertes über Hintergründe der dargebotenen Stücke zu berichten wissen. Im Laufe des Abends wird es auch einige Überraschungen geben.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Der Eintritt ist frei.