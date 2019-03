Gospelchor lädt zum Workshop

Anlässlich ihres 20. Chorjubiläums veranstalten die "Gospel Voices" aus Baiersdorf als Auftaktveranstaltung einen offenen Gospelworkshop in Baiersdorf. Unter dem Motto "Lift your voice and sing!" sind am Samstag, 30. März, alle Interessierten von 13 bis 19 Uhr in das Pfarrheim von St. Josef in der Forchheimer Straße 25 eingeladen. Mit den "Gospel Voices" und ihrem Chorleiter Gocha Mosiashvili, der Chor- und Konzertdirigat studiert hat, erleben die Teilnehmer, wie es ist, mit und in einem ganzen Chor zu singen. An Ende des Workshops werden alle gelernten Lieder nochmals zusammen dargeboten. Kosten entstehen für die Teilnehmer nicht, für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Foto: privat