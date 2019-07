Gospelchor lädt zum Mitklatschen ein

"Bless the Lord oh my soul" - unter diesem Motto laden die "GospelHearts", der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Herzogenaurach, unter Leitung von Michael Gunselmann auch in diesem Jahr wieder am Sonntag, 21. Juli, um 19.30 Uhr zur Gospel-Night in die evangelische Kirche in der Von-Seckendorff-Straße ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat sich der Chor mit einem zusätzlichen kompletten Probentag auf das Konzert, den Höhepunkt des Jahres, vorbereitet.

Das abwechslungsreiche Programm aus klassischen Gospels und ruhigen wie mitreißenden zeitgenössischen Songs, die zum Mitklatschen, -tanzen und -singen einladen, soll die große Bandbreite der Gospelmusik zeigen.

Der Chor hat sich schon über Herzogenaurach hinaus einen Namen gemacht. Er würde sich freuen, wenn die Gospel-Night auch in diesem Jahr in einer vollen Kirche den Funken auf das Publikum überspringen lässt, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red