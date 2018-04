Gospelchor gestaltet Messe in St. Anna

Der Forchheimer Gospelchor "Just wanna sing" startet in die Konzertsaison am Sonntag, 15. April. Um 10 Uhr begleitet der Chor unter Leitung von Regina Klatte die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche St. Anna in Forchheim. Die Lieder kommen aus der Gospelmesse "Body and Soul" von Lorenz Maierhofer. Der Chor ist beheimatet in der Kirchengemeinde St. Anna in Forchheim und singt mit Begeisterung Spirituals. Der Chor probt jeden Mittwoch im Chorraum der katholischen Kirchengemeinde St. Anna. Informationen unter www.justwannasing.de . red