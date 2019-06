Gospelchor feiert singend sein Jubiläum

Vor kurzem feierte der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde sein 15-jähriges Bestehen in der Sankt- Laurentius-Pfarrkirche in Schmölz in einem Gottesdienst mit Taufe und anschließender Matinee.

Pfarrer Gerald Munzert begrüßte dazu seinen Vorgänger Pfarrer i.R. Rudolf Ranzenberger, der den Chor gegründet hat und es sich nicht nehmen ließ, mit seiner kräftigen Stimme den Chor zu unterstützen. Vor 15 Jahren fanden sich Sänger zusammen, freundeten sich an und singen seitdem zum Lob Gottes und zur Freude aller Zuhörer. Mit "Sing a new Song", einem der ersten Lieder des Chores, eröffnete dieser seine Liedvorträge unter der Leitung von Dirigent Gary O'Connell, der den Chor am Klavier begleitete.

Teils sehr ruhig und einfühlsam, teils fröhlich und mit viel Schwung sang der Chor Lieder wie "Deep River", "Amazing Grace", "Go down Moses", "Oh happy day", so dass der Funke auf die Zuhörer übersprang und sie fest klatschend den Chor begleiteten. Mit den Zugaben beendete der Chor seine Matinee und lud die Besucher in das Gemeindehaus zu einem Umtrunk ein. Die Chormitglieder bedankten sich bei den beiden Pfarrern Gerald Munzert und Rudolf Ranzenberger sowie bei ihrem Dirigenten Gary O'Connell mit einem Geschenk und einer Rose sowie bei ihren ehemaligen Dirigentinnen Sabine Hempfling und Daniele Wachter, ohne die sich der Chor nicht weiter entwickelt hätte. red