Gospelchor feiert Jubiläum

Ein Markenzeichen dieser Stadt sind sie geworden: der Gospelchor "Die KisSingers". 1998 vom Kantor und Kirchenmusikdirektor der evangelischen Erlöserkirchengemeinde, Jörg Wöltche, als zunächst nur einjähriges Projekt angelegt, zählt der Chor heute über 75 Sängerinnen und Sänger. Vielfältige Konzerte, Gottesdienste und Auftritte im Regentenbau, im Kurgarten und -theater, in der Erlöserkirche und in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, vielen bayerischen Kirchen, aber auch in Italien, Ungarn, Österreich, Schweiz, Frankreich (und nicht nur in den Partnerstädten) haben sie absolviert. Zwei Rundfunkgottesdienste mit ihrer Beteiligung wurden weltweit live übertragen, bei Carolin Reiber waren sie im Bayerischen Fernsehen zu Gast - die Sänger haben den Namen der Stadt und die Gospelmusik "made in Bad Kissingen" weit hinausgetragen und auch viele Kur- und Rehagäste in ihren Konzerten begeistert. Manche Fans reisen aus ganz Deutschland zu den großen Konzerten extra dafür in die Stadt. Mit ihren eigenen Nachwuchs-Chören, den Gospel-Sparrows, den Gospelkids und dem Jugendgospelchor "PraiSing", der in der Kategorie Gospelchöre beim Bayerischen Chorwettbewerb im vergangenen November im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks in München einen 2. Platz erreicht hat, sorgen sie auch für ihren eigenen Nachwuchs.

Zwanzig eigene Songs sind im renommierten Münchner Strube-Verlag verlegt. Ein bundesweit offener Workshop lädt seit 2001 jedes Jahr Mitsängerinnen und -sänger zum "Gospel-Start-up" in die Bayerische Musikakademie nach Hammelburg ein, wo man einfach mal ein Wochenende ganz zwanglos Gospel mitsingen kann.

Über die vielfältigen Aktivitäten der KisSingers und ihrer Chöre gibt es über hundert Videomitschnitte im Internet zu finden, weitere Informationen gibt es unter www.die-kissingers.de. Nun werden sie 20 Jahre alt und feiern das Jubiläum mit ihrer Band in einem großen Konzert im Max-Littmann-Saal im Regentenbau am Samstag, 29. September, um 19.30 Uhr.

Karten gibt es im Internet unter tickets.badkissingen.de, in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung, Theresienstraße 21. red