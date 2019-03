Gospel-Workshop des Dekanatskantorats

Das Dekanatskantorat veranstaltet zum elften Mal einen Gospelworkshop, der von Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann geleitet wird. Er findet vom 17. bis 19. Mai im Martin-Luther-Gemeindezentrum und in der Johanneskirche Michelau statt.

Der Workshop beginnt am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr mit der Begrüßung und dem Kennenlernen. Am Samstag, 18. Mai, finden von 10 bis 16.30 Uhr verschiedene Proben statt. Der Chor der Workshopteilnehmer erarbeitet gemeinsam ein Programm mit verschiedenen Gospels und gestaltet dann mit der Dekanatsband "MoDeM" unter der Leitung von Reiner Babucke den Gottesdienst am Sonntag, 19. Mai, in der Johanneskirche mit aus. Voraussetzung für die Teilnahme am Gospelworkshop sind lediglich die Freude am Singen, ein gewisses Rhythmusgefühl und Grundkenntnisse der englischen Sprache. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

Anmeldungen für den Workshop sind ab sofort möglich und können nur schriftlich, per E-Mail oder mit dem Anmeldeabschnitt des Flyers erfolgen. Die Teilnahme wird aber erst durch die Bestätigung durch das Dekanatskantorat wirksam. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte die Anmeldung baldmöglichst erfolgen. Anmeldeschluss ist Montag, 6. Mai.

Weitere Infos gibt es bei Dekanatskantor Klaus Bormann, Telefon 09571/946894. Über ihn ist auch der Flyer zum Gospelworkshop mit genaueren Informationen erhältlich. red