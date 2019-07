Gospel und Gemeindefest

Im Zeichen mitreißender Gospel-Musik unter freiem Himmel und eines bunten Gemeindefestes steht das kommende Wochenende in der evangelischen Kirchengemeinde. Beim mittlerweile 19. Gospel-Open-Air gibt es dabei am Samstag ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne der Gemeinde eine echte Premiere: Erstmalig wird mit "QuerBet" der gemeindeeigene Chor unter der Leitung von Friedrich Flierl die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Veranstaltung mitgestalten.

Doch damit nicht genug: Darius Rossol, der deutschlandweit bekannte Chorleiter und "Multi-Musiker" aus Köln, wird ebenfalls beim 19. Gospel-Open-Air mitwirken. Seit vielen Jahren hält er im Rahmen diverser Workshops engen Kontakt zur Gemeinde in Burgkunstadt. Am Wochenende reist er zusammen mit seiner Band nach Burgkunstadt, um selbst Teil dieser ganz besonderen Veranstaltung zu werden. Er wird ab Freitagabend mit "QuerBet" und weiteren Workshop-Teilnehmern weitere Stücke, die meist eigene Kompositionen und Arrangements Rossols sind, für das Konzert einstudieren und dann am Samstagabend im zweiten Teil des Konzerts präsentieren. "Für uns ist ein Gospelkonzert dieser Art eine echte Premiere, auf die wir schon sehr gespannt sind. Wir rechnen mit insgesamt 60 Sängerinnen und Sängern", freut sich Friedrich Flierl auf das zu erwartende Klangvolumen dieses allein schon aufgrund seiner Größe beeindruckenden Chores.

Die Open-Air-Gospelkonzerte in Burgkunstadt sind vor dem herrlichen Panorama der Burgkunstadter Altstadt stets ein beeindruckendes Event. Das Repertoire der Chöre reicht von traditionellen Gospels wie "He's got the whole world in his hands" und "Amazing Grace" bis hin zu neuen geistlichen Liedern, wie "Herr, wohin sonst sollen wir gehen" und "Shout to the Lord". Dabei werden auch immer wieder solistische Beiträge zu hören sein.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Für die Sitzreihen im Halbrund des Atriums werden Sitzkissen empfohlen. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Christuskirche statt. Der Eintritt zu dem Gospelkonzert ist frei.

Das 19. Gospel-Open-Air am Samstagabend ist zugleich der "Prolog" zum Gemeindefest am Sonntag. Im Schatten der Christuskirche feiert die Gemeinde einen echten Festtag, der unter dem Motto "Gemeinsam unterwegs mit Gott" stehen wird. "Den Gottesdienst und den ganzen Festtag bestimmt der Gedanke, dass wir als ganz verschiedene Menschen mit teilweise unterschiedlicher Herkunft gemeinsam unterwegs sein dürfen durchs Leben und von Gott auf unserem Weg begleitet werden", erläutert Pfarrer Heinz Geyer.

Der Open-Air-Festgottesdienst am Sonntag wird um 10.30 Uhr ebenfalls im Atrium am Gemeindehaus gefeiert. Bei schlechtem Wetter ziehen Gemeinde und Gäste in die Christuskirche um. Für das leibliche Wohl ist ebenso gut gesorgt wie für Spielangebote für die Kinder.

Ein besonderer Höhepunkt am Nachmittag sind die Liedvorträge des Kindergartens auf der Open-Air-Bühne. In diesem Rahmen wird dem Kindergarten "Christuskirche" der "Caruso"-Preis für die gute musikalische Arbeit in der Einrichtung verliehen. Ein bisher einmaliges Event wird der "Erzählbaum" auf dem Kindergartenspielplatz sein: Christen aus verschiedenen Ländern werden erzählen, wie es in ihren Heimatländern aussieht, mit Gott unterwegs zu sein, und so die große Vielfalt christlicher Traditionen wahrnehmbar machen. Mit einer Dankandacht wird der Gemeindefesttag gegen 15.30 Uhr beschlossen. mts