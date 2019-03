"Gospel meets beat" erlebt am 30. März eine Neuauflage im Feststoudl

Auf den Tag genau zwei Jahre nach der erfolgreichen Premiere wagen der Gospelchor Kronach und die FWG-Big-Band eine Neuauflage ihres gemeinsamen Konzertes "Gospel meets beat". Was vor zwei Jahren als musikalisches Experiment angekündigt war, entpuppte sich als Konzerthighlight der besonderen Art: Gospelmusik und Big-Band-Sound in einer Halle, in einem Konzert und dann auch noch gemeinsam!

Der Zuspruch der Premiere beflügelte die beiden Ensembles, die nun eine Neuauflage wagen wollen. Die Proben dafür laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren und versprechen wieder einen Konzertabend der ganz besonderen Art. Beide Ensembles haben sich in den letzten Jahren einen Namen erarbeitet, der weit über die Grenzen des Landkreises hinaus reicht: Die FWG-Big-Band entstand vor etwa sechs Jahren und ist somit das deutlich jüngere Ensemble. Ralf Probst führt seit gut eineinhalb Jahren die über 20 Schüler, die über die Jahre zu einer Big Band zusammengewachsen sind, die ihre zahlreichen Fans immer wieder mit ihrer klaren Intonation und dem guten musikalischen Zusammenspiel begeistert. Neben Auftritten im Rahmen von Schulkonzerten oder Schulveranstaltungen ist die FWG-Big-Band auch immer wieder bei Auftritten im Landkreis Kronach und weit darüber hinaus zu hören. So zum Beispiel bei einem gemeinsamen Konzert mit der Big Band des Gymnasiums Ebermannstadt, geleitet von Stefanie Bär, die vormals in Kronach am Dirigentenpult stand.

Der Gospelchor Kronach kann in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern und auf ein breites musikalisches Repertoire zurückgreifen. Neben Gospels und Spirituals hat der Chor auch zahlreiche Titel aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik, der Hitparaden und der Welt des Musicals im Programm. Neben zahllosen Auftritten im Landkreis und der näheren Umgebung führten Konzertreisen unter anderem nach Berlin, Hamburg, Salzburg, Innsbruck, München, Augsburg und Limburg. Unter der Leitung von Christiane Stömer-Rauh begeistern die gut 35 Sänger immer wieder mit ihrer Ausstrahlung und der hohen musikalischen Qualität ihr Publikum. Die beiden Ensembles versprechen ein buntes Programm, in dem jedes Highlights aus seinem Repertoire präsentieren wird. Daneben stehen natürlich auch einige gemeinsame Titel auf dem Programm, das sicher manche Überraschung bieten wird. Das Konzert findet am 30. März um 19 Uhr im Feststoudl in Neufang statt. Der Eintritt ist frei. msi