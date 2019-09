Gospel-Konzert vor der Obermain-Therme

Kürzlich nahm der Gospelchor "Good News" in der Liedertafel Staffelstein am weltweiten "Gospelday" teil. Dabei sangen die Chöre weltweit um 12 Uhr Ortszeit das Gospelday-Lied des Jahres, um Spenden für die Dritte Welt zu sammeln.

Heuer war es das Lied "Soon be done" von Tyndale und Kadria Thomas, das für diesen Tag extra einstudiert wurde. Um 11.30 Uhr begann der Chor unter Leitung von Wolfram Brüggemann mit einem Konzert vor der Obermain-Therme in Bad Staffelstein, das unter den Badegästen interessierte Zuhörer anlockte. Zweiter Bürgermeister und Werkleiter des Thermalbads Hans Josef Stich begrüßte den Chor und dankte für das Freiluftkonzert.

Geld für den Staudammbau

Kurz vor 12 Uhr gab Organisator und Vorstand Lars Stein eine kurze Einführung zu Sinn und Zweck des "Gospeldays", bevor dann das Lied erklang. Zahlreiche Zuhörer genossen die Darbietungen und spendeten für den guten Zweck. So kamen 341 Euro zusammen, die der Chor auf 400 Euro aufrundete. Das Geld in den Bau von Staudämmen in Kenia investiert, um die Situation von vielen Menschen zu verbessern, die oft nicht einmal sauberes Trinkwasser haben.

Damit geht auch ein Dank des Gospelchores "Good News" zurück auf jenen Kontinent, von dem die Gospels einst ihren Weg in die Welt genommen hatten.

Die Sängerinnen und Sänger zeigten sich mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Benefiz-Konzerts sehr zufrieden und werden wohl im nächsten Jahr wieder teilnehmen an den Gospels für eine gerechtere Welt. red