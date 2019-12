Gospel in der Kulturfabrik

"The Gospel People" aus den USA gastieren am Samstag, 21. Dezember, in der Höchstadter Kulturfabrik. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es an jeder bekannten Vorverkaufsstelle, sowie in der Kulturfabrik, im Zigarrenhaus Riegler und dem Brauhaus Höchstadt. red