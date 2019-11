Gospel in der Christuskirche

Das diesjährige Konzert des Gospelchores "juST wANNA sing" steht unter dem Motto "A Gospelstory". Hierbei begegnen den Zuhörern die beiden Hauptfiguren Sam und Aniella, welche in die Vergangenheit, der Zeit der Sklavenverschleppung und der Entstehung von Gospel und Spiritual, entführen. Es ist eine Erzählung, die musikalisch unter anderem mit Klavier, Bass und Kachon, mit Gospels und Spirituals umrahmt wird. Das Jahreskonzert unter Leitung von Regina Klatte findet am Samstag, 30. November, um 18.30 Uhr, bei freiem Eintritt in der Christuskirche statt. red