"Gospel and More" in Sassanfahrt

Das Jahreskonzert des Frauengospelchors "The Newcomers" unter dem Titel "Gospel and More" findet am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Mauritius in Sassanfahrt statt. Dazu sind alle eingeladen. Mit dabei sind in diesem Jahr der Chor "Chorythmix" aus Strullendorf sowie musikalische Solostücke. Im Anschluss besteht auf dem Kirchplatz bei Glühwein und Plätzchen die Gelegenheit zum Austausch. red