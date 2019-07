Gosoge tritt für die Grünen an

Mit großer Mehrheit hat der Eckentaler Ortsverband der Grünen Axel Gosoge im Schloss in Eckenhaid zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert. "Mir ist besonders wichtig, dass wir in unserer Gemeinde alle machbaren und notwendigen Dinge tun, um uns an die bestehende Klimaveränderung anzupassen", benennt Gosoge in einer Mitteilung der Grünen eines seiner wichtigsten Ziele. "Die gute Lebensqualität unserer Gemeinde soll erhalten bleiben, indem wir uns klug und vorausschauend für den Klimaschutz einsetzen."

Der gebürtige West-Berliner lebt seit 1989 im Markt Eckental. Axel Gosoge studierte in Berlin und Nürnberg für das Grundschullehramt. Seine Zeit als Lehramtsanwärter verbrachte er an der Grundschule Eckenhaid. Seit 25 Jahren unterrichtet er an der Grundschule Heroldsberg, mittlerweile in leitender Funktion als Konrektor. Der 54-jährige Familienvater ist verheiratet, hat vier Kinder und vier Enkel. Seit 2015 ist er Mitglied im Eckentaler Marktgemeinderat. red