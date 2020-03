Gosbert Moschall geehrt

Die Hauptversammlung des Gesangsvereins "Cäcilia Banzgau" stand unter dem besonderen Vorzeichen der Ehrung von Gosbert Moschall. Zunächst wurde Birgit Herberg für ihre zehnjährige Mitgliedschaft mit der bronzenen Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet. Marga Hügerich wurde für 25 Jahre im Verein mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde des Fränkischen Sängerbundes geehrt.

Gosbert Moschall, Ehrenvorsitzender der Sängergruppe Bad Staffelstein und Zweiter Vorsitzender von Cäcilia Banzgau, wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Moschall erhielt die goldene Ehrennadel und eine Urkunde des Fränkischen Sängerbundes und vom Deutschen Chorverband. Bereits mit 16 Jahren sei er dem damaligen Männerchor beigetreten, so der Jubilar. Die Vorsitzende Alwine Dietz hob die jahrzehntelange Treue zum Verein der drei Geehrten hervor. Seinerseits übergab Moschall als Zeichen seiner Wertschätzung eine Barspende an den Verein und kreierte neue Krawatten mit dem Vereinslogo für die Männer des Vereins.

Abwechslungsreiches Programm

Daneben wurde noch das Programm von "Cäcilia Banzgau" für dieses Jahr bekanntgegeben. Neben den wöchentlich stattfindenden Singstunden wird am 3. Mai eine Maiandacht in Unnersdorf am Käppela stattfinden, ebenso in Loffeld und auf dem Marienberg. Das Rosenkranzfest in Kloster Banz am 4. Oktober wird mit der Rathgebermesse musikalisch umrahmt, ebenso der Volkstrauertag am 15. November. Die größeren Veranstaltungen werden in Absprache mit dem Singkreis Schwabthal/Frauendorf durchgeführt.

Um die wirtschaftliche Situation des Vereins zu entspannen, wurden die Mitgliedsbeiträge angehoben. Wer Interesse am Singen hat, kann sich an die Vorsitzende Alwine Dietz unter der Telefonnummer 09573/5775 wenden, um die Singstundentermine zu erfahren. red