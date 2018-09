Gosberg feiert Kirchweih

Am Donnerstag, 13. September, startet die Gosberger Kerwa im Gasthaus Schuhmann. Ab 11.30 Uhr ist Kirchweihauftakt.

Am Freitag ab 17 Uhr gibt es Karpfen und vieles mehr, ab 21 Uhr ist Partytime mit Bar-Specials. Ein Musikabend für Jung und Alt mit Markus Brand aus der Oberpfalz findet am Samstag ab 19 Uhr statt. Mit Unterhaltungsmusik treten "Alexander und Sabrina" am Sonntag ab 15 Uhr im Biergarten auf. Endspurt ist mit Stimmungsmusik von den "Pinzberger Haderlumpen" am Montag ab 19 Uhr. red