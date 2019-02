  Gorr zieht positives Hinrunden-Fazit

"Wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, was alles war, fällt mein Fazit für die Hinrunde überwiegend positiv aus".

Jan Gorr ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden, weiß aber genau, dass sein Team noch Luft nach oben hat und der Weg zum angestrebten Ziel ein langer ist: "Wir hätten uns nach den ganzen Umstellungen im Team vor der Saison nie und nimmer träumen lassen, dass wir schon auf diesem Level zusammen agieren.

Ein Riesen-Kompliment

Da muss ich der Mannschaft ein Riesen-Kompliment machen. Das war richtig guter Handball. Wir haben in einigen Spielen, so in Lübeck und Balingen aber auch gesehen, was uns noch fehlt, um am Limit zu sein. Da haben wir in der WM-Pause die ein oder andere Stellschraube bewegt.

Was hervorragend war, wie wir es geschafft haben, unsere vielen verletzten Spieler immer wieder zu kompensieren. Das hat dem Team noch das letzte bisschen Selbstbewusstsein gegeben, weil sie gesehen haben, dass wir auch im reduzierten Kreis erfolgreich Handball spielen können." Jetzt hofft der Chefanweiser natürlich auf einen erfolgreichen Start. rbi