Google ist unterwegs

Ein Kamera-Auto von Google war dieser Tage im Landkreis unterwegs, wie das Foto aus Zell am Ebersberg zeigt. Bis November sind weitere Einsätze in allen bayerischen Regierungsbezirken geplant, schreibt Google auf einer Informationsseite. Außerdem heißt es dort, dass es dieselben Autos sind, welche in der Vergangenheit Bilder für Street View aufgenommen haben. Bei den neuen Fahrten wird laut Google das Bildmaterial aber nur genutzt, um Google Maps zu verbessern. Pläne, die aktuellen Fotos zu veröffentlichen, gebe es angeblich keine. Foto: cl