"Goodbye Elterntaxi" - unter diesem Motto beteiligte sich der Lichtenfelser Kreisverband des Auto-Club Europa (ACE) an der 15. bundesweiten Clubinitiative zur Verkehrssicherheit. Der ACE appellierte an alle Familien mit Kindern im Vor- und Grundschulalter in der Region, das Elterntaxi möglichst stehen zu lassen. Ziel der Aktion war es, Unfallgefahren im unmittelbaren Schulumfeld zu vermeiden und Kindern die Möglichkeit zu geben, selbstständig sicher unterwegs zu sein. Mitglieder des ACE-Kreisverbandes checkten dazu vor der Grundschule in der Schney den morgendlichen Bringverkehr. Nur 24 Prozent der Kinder, die hier morgens zur Schule kommen, wurden mit dem Auto gebracht. Darüber hinaus verhielten sich die meisten Autofahrer im nahen Umfeld der Schule rücksichtsvoll und regelkonform. ACE-Vorstandsmitglied Horst Hollfelder stimmten die Beobachtungen positiv. Die meisten Verkehrsteilnehmer schienen sich bewusst zu sein, wie wichtig Rücksichtnahme gegenüber den schwächsten Verkehrsteilnehmern ist. Mit Blick auf die Zahl der Schüler, die ohne Auto ihren Schulweg zurücklegten, haben die Eltern ein Lob verdient. PZ