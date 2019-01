"Good News" singt in der "Graatzer" Kirche

Der Gospelchor "Good News" aus Bad Staffelstein gastiert am Samstag, 2. Februar, in der Pfarrkirche in Marktgraitz. Der musikalischen Mitgestaltung des Gottesdienstes um 18 Uhr folgt ein beschwingtes Konzert mit Gospelklängen. Bereits ab 17.30 Uhr wird der Blasiussegen in der Kirche erteilt. Mit Mariä Lichtmess endete früher die Weihnachtszeit. Mit dem 2. Februar verbinden sich auch viele Volksbräuche und Bauernregeln. Seit dem 11. Jahrhundert kam der Brauch der Kerzensegnung und der Lichterprozessionen auf. An Lichtmess wurden dann die für das nächste Jahr benötigten Kerzen der Kirchen und der Familien geweiht. Auch für Dienstboten war der 2. Februar in früheren Zeiten von größter Bedeutung. An Lichtmess erhielten sie ihren Jahreslohn in Geld und Naturalien; sie konnten sich bei ihrem Dienstherrn neu verpflichten oder den Arbeitgeber wechseln. Die Wetterregeln handeln von der Vorfreude auf das Frühjahr: "Wenn es an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit." Eine anschauliche Regel beschreibt, wie die Tage nach der Wintersonnwende am 22. Dezember länger werden: "Weihnachten um einen Mückenschritt, Silvester um einen Hahnentritt, Dreikönig um einen Hirschensprung und Lichtmess um eine ganze Stund." Bei Lukas ist nachzulesen, dass sich Josef und Maria in den Tempel begaben, um Jesus, der als Erstgeborener Gott gehörte, auszulösen. Von daher kommt auch der andere Name des Festes, der sich seit 1969 im katholischen Feiertagskalender findet: "Darstellung des Herrn". red