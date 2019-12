"Good News"-Mitglieder für zehn Jahre Singen geehrt

Bei der Adventsfeier des Gospelchores "Good News" in der "Liedertafel" Staffelstein wurden die Mitglieder für ihr zehnjähriges Singen im Chor geehrt. Der Projektchor, der im Herbst 2008 in Bad Staffelstein gestartet wurde, hatte seine ersten erfolgreichen Auftritte im Sommer 2009. Anschließend traten die Mitglieder in die "Liedertafel" Staffelstein ein, um dort weiterzusingen. Ihre zehnjährige Treue wurde nun von Wolfgang Schön, dem Vorsitzenden des Sängerkreises Bamberg, mit der Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes gewürdigt, die er persönlich ans Revers heftete. In seiner Ansprache hob er das hohe Gesangsniveau und die spürbare Freude des Chores am Singen hervor, die Chorleiter Wolfram Brüggemann über die Jahre hin geschaffen habe. Mit Lob für das große Engagement und den besten Wünschen für die Zukunft beendete er die Ehrung, nach der noch einige Wunschlieder durch den Chor vorgetragen wurden. red