"Gonzos Dixie Combo" jazzt für einen guten Zweck

Einen Jazzfrühschoppen mit "Gonzos Dixie Combo" veranstaltet der Lions-Club Aischgrund am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr auf dem Kellerberg in Höchstadt. Bei bester Versorgung mit Getränken und Essen können die Gäste den Dixieland-Klängen der Musiker lauschen.

Die Combo spielt hauptsächlich traditionellen Dixieland mit Schwerpunkt New-Orleans-Stil, unternimmt aber auch Ausflüge in den fränkischen Bierjazz. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Kindergarten in Mühlhausen zugute. Der Präsident des Lions-Clubs, Gerhard Kreß, will damit ein Signal setzen, wie sich der Serviceclub für die Belange der Region einsetzt, sei es für die Unterstützung von bedürftigen Menschen oder eben wie in diesem Fall für die Kinder. Der Eintritt ist frei, Spenden für den guten Zweck sind aber natürlich erwünscht. lh