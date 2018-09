Gomringer stellt ihre Texte vor

Die Evangelische Akademie Tutzing und der Literaturverein Kulmbach laden zu einem Abend mit Nora Gomringer aus Bamberg am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr ins Martin-Luther-Haus in der Waggasse ein. Das Thema lautet "Monster - Morbus - Moden". Nora Gomringer stellt ihre Gedichte und Sprechtexte vor, sie liest dabei nicht nur Texte, sondern sie deklamiert, flüstert und lässt die Mini-Szenen, die ihren Werken zugrunde liegen, durch Mundwerk erstehen. Das ist lebhaft und wundersam, manchmal traurig, aber gut dynamisiert, damit keiner weggeht und sagt: "Lyrik? Ertrag ich nicht!" Ihre Mission ist die zarte Begegnung mit dem harten Leben. In Zwischenkommentaren erklärt sie ihre Arbeit und öffnet Türen. Über die Schwelle trägt sie allerdings nicht. red