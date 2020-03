Goller mit Gold geehrt

Eine große Ehre ist bei der Jubiläumsfeier der Raiffeisenbank Oberland dem Vorstandsvorsitzenden Ralph Goller zuteil geworden. Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern , überreichte ihm zum 40. Dienstjubiläum die goldene Ehrennadel samt Urkunde. "Sie haben sich verdient gemacht - um Ihre Bank, um unsere Organisation und um ihre Heimat."

Goller habe seine Karriere in der Raiffeisenbank Oberland gestartet. Er habe seine Heimatbank nie verlassen, "das nenne ich echte Treue", betonte Gros.

"Unsere Bilanzsumme hat ein Volumen von 133 Millionen Euro. Wir können stolz auf unsere kleine, aber feine Bank sein", skizzierte Ralph Goller. Das man überhaupt noch ein eigenständiges Unternehmen sei, verdanke man in erster Linie den ehemaligen Vorständen, die das notwendige Rückgrat hatten. "Die Erhaltung der Eigenständigkeit und der Arbeitsplätze ist auch weiterhin nur mit viel Engagement und Kreativität möglich", sagte der Vorstand. Der Erfolg sei eine große Gemeinschaftsleistung. Mit seinem Vorstandskollegen Peter Girndt und dem Aufsichtsrat suche er stets gemeinsam nach Lösungen, "um gegen die Wettbewerber zu behaupten", schloss Goller, der noch einige treue Mitarbeiter auszeichnen konnte.

Der genossenschaftliche Berufsweg von Karin Witzgall begann 1994 bei der ehemaligen Volksbank Hof in der Filiale Marktleugast. Sie arbeitete sehr erfolgreich als Kundenberaterin. Mit der Übernahme der VR-Filiale 2014 kam sie zur Raiffeisenbank Oberland.

Stefanie Meisel begann ihre Ausbildung 1994 bei der Raiffeisenbank Oberland und wurde nach dem erfolgreichen Abschluss ab März 1997 als Kreditsachbearbeiterin ins Angestelltenverhältnis übernommen. Ihr nebenberufliches Studium zum Bankfachwirt beendete sie 1999 mit großem Erfolg. Ihre großartige Leistung wurde damals sogar mit dem Meisterpreis belohnt.

Erna Lauterbach kam 1979 in die Raiffeisenbank Oberland und wurde in der Bank vielfältig eingesetzt. Sie war sowohl in der Abteilung Rechnungswesen, der Kreditabteilung und im Sekretariat tätig, bis sie dann schwerpunktmäßig ins Sekretariat wechselte.

Erika Fischer begann 1972 ihre Bankausbildung bei der Raiffeisenbank Köditz-Selbitz und wurde nach dem erfolgreichen Abschluss als Kundenberaterin übernommen. Seit 1995 arbeitet sie bei der Raiffeisenbank Oberland in der Hauptstelle Marktleugast sowie den Geschäftsstellen Grafengehaig und Hohenberg.

Fünfter Jubilar war Innenrevisor Hubert Ott, der 1995 zur Raiffeisenbank Oberland kam. Er war in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Controlling, EDV und auch im Markt tätig. Seit 2013 arbeitet er als Innenrevisor und ist für diese Aufgabe der richtige Mann. Er hat sich umfassende Fachkenntnisse im Marktbereich wie auch in allen Marktfolgegebieten angeeignet und zwischenzeitlich wird ihm bereits höchste Anerkennung der externen Revision zuteil. Klaus-Peter Wulf