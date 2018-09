Golfverband feiert Jubiläum

Der Bayerische Golfverband (BGV) wählte für das Landesfinale der Jubiläumsturnierserie anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums den ältesten Platz Bayerns mit dem Golfclub Bad Kissingen e.V. aus.

Bei insgesamt acht vorausgegangenen Qualifikationsturnieren in allen Regierungsbezirken Bayerns konnten sich die besten Golfer für das Finale der Jubiläumsturnierserie am 8. September qualifizieren. Insgesamt kamen mit zusätzlich eingeladenen Gästen 92 Golfer zu diesem Turnier nach Bad Kissingen.

Allein am dem Turnier vorausgehenden Freitag kamen bereits über 50 Teilnehmer zur Einspielrunde. Die Begrüßung der Teilnehmer fand auf der Terrasse des Golfclubs statt.

Bestens präparierter Platz

Franz-Josef Schäfer, Präsident des Golfclubs Bad Kissingen, dankte Malte Uhlig, dem BGV-Präsidenten und Heidrun Klump, Geschäftsführerin und Sportdirektorin des BGV, für die Entscheidung, das Jubiläumsturnier im Golfclub Bad Kissingen durchzuführen. Es sei dem Golfclub Bad Kissingen sehr bewusst, welch große Ehre ihm mit der Durchführung des Landesfinale zuteilwurde. Der Turniertag zeigte sich mit weiß-blauem bayerischen Himmel und einem bestens präparierten Platz von seiner schönsten Seite. Platzqualität und Schwierigkeitsgrad des Platzes wurden von allen Teilnehmern für das Jubiläumsturnier als würdig anerkannt.

Galaabend in der Wandelhalle

Am Abend ging es dann in die Wandelhalle von Bad Kissingen, in der BR-Moderator Peter Fraas durch den Galaabend führte. BGV-Präsident Malte Uhlig begrüßte 200 Gäste, darunter den Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Kay Blankenburg, Sandro Kirchner, MdL, in Vertretung der CSU-Fraktion, Claus Kobold, Präsident des Deutschen Golf Verbands, Harald Stempfer, Vizepräsident des Bayerischen Landessportverband sowie die beiden BGV-Ehrenpräsidenten Norbert Löhlein und Dr. Wolfgang Scheuer. Vom Golfclub Bad Kissingen hatte sich Andreas Wiedamann in einem Qualifikationsturnier die Teilnahme erspielt.

Die Rosenkönigin von Bad Kissingen, Franziska Koch, ehrte gemeinsam mit BGV-Vizepräsident Dieter Schelzel die Sieger des Turniers. Claudia Glogger vom GC Schloß Klingenburg siegte in der Bruttowertung vor Jenny Heusinger aus dem GC Maria Bildhausen.

Bei den Herren siegte Max Wachendörfer (GC Hassberge) vor Florian Straßheimer aus dem GC Maria Bildhausen und Sebastian Reese aus dem GC Bad Kissingen. Im Netto siegten Ralph Spöttel vom GC Wörthsee in Klasse A, Stefan Heigl vom GC Bad-Abbach in der Klasse B und Friedbert Karolczyk vom GC Schloss Klingenburg in der Klasse C.

Mit musikalischer Untermalung, Buffet und Tombola ging der Jubiläumsabend weit nach Mitternacht zu Ende. Die Verantwortlichen des BGV freuten sich über die Wahl dieses historischen Rahmens für ihr Jubiläumsturnier. red