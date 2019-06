Der Golfclub Hauptsmoorwald Bamberg lädt am Samstag, 8. Juni, zum Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe ein. Für die Teilnehmer gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Sieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 5. Oktober zu qualifizieren. Interessierte Golfer können sich anmelden. red