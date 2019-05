Golfen für den guten Zweck: Benefiz-Turnier in Steinbach

Der Golfclub Hassberge lädt heute zum Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe ein.

Das Turnier ist eines von insgesamt rund 115 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie.

Qualifikation zum Bundesfinale

Bundesweit gehen in diesem Jahr tausende Golfer bei den 38. Golf-Wettspielen an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe zu unterstützen. Für die Teilnehmer des Turniers in Ebelsbach-Steinbach gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 5. Oktober 2019 im Golf Club Altenhof zu qualifizieren.

Bekämpfung der Krebskrankheit

Die Deutsche Krebshilfe wurde 1974 gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Die Deutsche Krebshilfe fördert Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung. Der Verein ist der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland. red