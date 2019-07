Golfdamen engagieren sich für Brustkrebs-Früherkennung

Die Damen des Golfclubs Bad Kissingen e.V. spielen am Dienstag, 23. Juli, einen Damentag lang Golf im Zeichen der pinkfarbenen Schleife, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. Damit schließen sich die Golfdamen der Pink Ribbon Damentag-Serie an, welche 2019 mit über 100 Golfclubs und deutschlandweit mehr als 3000 Spielerinnen bereits in das sechste Jahr geht. Das jährliche Projekt ist eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne Pink Ribbon Deutschland und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit aufmerksam machen. Die Brustkrebs-Früherkennung ist für einen positiven Heilungsverlauf von entscheidender Bedeutung, heißt es in der Mitteilung. Während der gesamten Saison, von April bis Oktober, zeigen die Golferinnen in Deutschland Jahr für Jahr ihre Solidarität mit betroffenen Frauen, ihren Familien und Freunden. Die Veranstaltung findet am Golfplatz in der Euerdorfer Straße 11, in Bad Kissingen statt. red