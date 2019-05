Golfclub feiert 25-jähriges Bestehen

Der Golfclub Hauptsmoorwald feiert am Mittwoch, 1. Mai, von 10 bis 17 Uhr sein 25-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Die Besucher sind eingeladen das Golfspiel auszuprobieren. Außerdem gibt es viele Infos, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Was wenige wissen, es gab schon 1950 "die Mutter aller Golfplätze" in Franken und zwar in Bug, aber die damaligen Bauern bestanden auf Rückgabe ihrer Felder und so wurde 1968 gemeinsam mit den Amerikanern die Anlage "Rod and Gun" geschaffen. 1973 gründete sich dann der "Whispering Pines" (Flüsternde Kiefern) Club, aus dem später einige nach Leimerhof abwanderten und die andere Hälfte der Golfer 1994 den Golfclub Hauptsmoorwald Bamberg aus der Taufe hoben. red