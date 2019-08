Einen Unfallverursacher, der nach einer Kollision flüchtete, sucht die Haßfurter Polizei (Telefon 09521/9270). Am Donnerstag um 9.30 Uhr parkte eine Frau ihren VW Golf ordnungsgemäß in der Fröbelstraße. Als sie zwei Stunden später zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.