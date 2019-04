Golf wird angefahren

Wer kann der Haßfurter Polizei (Rufnummer 09521/9270) Hinweise zu einer Unfallflucht in Haßfurt geben? Von Ostersonntag, 20 Uhr, bis Ostermontag, 15 Uhr, parkte eine 20-jährige VW-Golf-Fahrerin ihr Auto in der Brüder-Becker-Straße in Fahrtrichtung Zeiler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug den Golf links am vorderen Kotflügel und an der Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden an dem abgestellten Auto in Höhe von 250 Euro.