Golf verkratzt und geflüchtet

Der schwarze VW Golf eines 50-Jährigen wurde zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Sachbeschädigung ereignete sich entweder auf dem Pendlerparkplatz an der A 70 bei Stadelhofen, in Altenkunstadt in der Schlesierstraße oder in Burgkunstadt Am Berg. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Die Polizei inspektion bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09571/9520-0.